CANLI MAÇ İZLE | Swansea City - Hull City maçını canlı izle
İngiltere Championship'in 11.haftasında Acun Ilıca'nın sahibii olduğu Hull City, Swansea City'e konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Swansea City - Hull City maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Swansea City - Hull City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-09-17 10:19:18
İngiltere Championship'in 11.haftasında Acun Ilıca'nın sahibii olduğu Hull City, Swansea City'e konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Swansea City - Hull City maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Swansea City - Hull City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Swansea City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta?
Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği Hull City 11.hafta maçında Swansea City ile deplasmanda karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka 17 Eylül Cumartesi 14:30'da oynanacak.
Swansea City - Hull City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Swansea City - Hull City maçı beIN Sports Max 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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