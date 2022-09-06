CANLI MAÇ İZLE | Sevilla - Manchester City maçını canlı izle
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ilk hafta maçında İspanyol temsilcisi Sevilla kendi saha ve taraftarı önünde İngiliz devi Manchester City'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Sevilla - Manchester City maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Sevilla - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-09-06 08:52:01
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ilk hafta maçında İspanyol temsilcisi Sevilla kendi saha ve taraftarı önünde İngiliz devi Manchester City'i konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Sevilla - Manchester City maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Sevilla - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sevilla - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. G Grubu'nda Sevilla - Manchester City kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 6 Eylül Salı günü saat 22:00'da oynanacak.
Sevilla - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İngiliz devi Manchester City İspanya'da Sevilla ile karşılaşıyor. Sevilla - Manchester City maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.
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