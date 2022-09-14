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TIMETURK / SPOR / CANLI MAÇ İZLE |Manchester City - Borussia Dortmund maçını canlı izle

CANLI MAÇ İZLE |Manchester City - Borussia Dortmund maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi Grubu'nda 2.hafta maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Borussia Dortmund maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Manchester City - Borussia Dortmund maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

20 Saat Önce
2022-09-14 10:09:47
CANLI MAÇ İZLE |Manchester City - Borussia Dortmund maçını canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi Grubu'nda 2.hafta maçında Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Manchester City - Borussia Dortmund maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Manchester City - Borussia Dortmund maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester City - Borussia Dortmund 2.hafta maçında karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Manchester City - Borussia Dortmund maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City - Borussia Dortmund maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

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