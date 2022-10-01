CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Brighton maçı canlı yayın

İngiltere Premier Lig'in 9.haftasında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Birghton'u ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Brighton maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Liverpool - Brighton maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 9.haftasında Liverpool kendi saha ve seyircisi önünde Birghton'u ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Liverpool - Brighton maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Liverpool - Brighton maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Brighton 9.hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 1 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da oynanacak. Liverpool - Brighton maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Liverpool - Brighton maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. .