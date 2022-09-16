CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Konyaspor maçını canlı izle

Süper Lig'in 7.haftanın açılış maçında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Galatasaray - Konyaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?