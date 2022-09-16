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CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Konyaspor maçını canlı izle

Süper Lig'in 7.haftanın açılış maçında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Galatasaray - Konyaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

8 Saat Önce
2022-09-16 09:43:11
CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Konyaspor maçını canlı izle

Süper Lig'in 7.haftanın açılış maçında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Galatasaray - Konyaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Konyaspor Süper Lig'in 7.haftasında karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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