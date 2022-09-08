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CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı izle

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ilk hafta maçında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

52 Dakika Önce
2022-09-08 08:57:53
CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı izle

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ilk hafta maçında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 1.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.

Muhtemel ilk 11'ler

FENERBAHÇE: Altay, Henrıque, Szalaı, Peres, Arao, Ferdi, İrfan Can, Joao Pedro, Crespo, King, Valencia.

DİNAMO KIEV: Bushchan, Zabarnyı, Syrota, Kedzıora, Shepelev, Andrıyevskıy, Karavaev, Buyalsky, Dubınchak, Kabaıev, Vanat.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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