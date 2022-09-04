CANLI MAÇ İZLE |Çorum FK - Somaspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 2.hafta maçında Çorum FK kendi saha ve taraftarı önünde Manisa temsilcisi Somaspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Çorum FK - Somaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Çorum FK - Somaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?