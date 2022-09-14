CANLI MAÇ İZLE |Çorum FK - Bursaspor maçını canlı izle
TFF 2.Lig'de Beyaz Grup'ta Çorum FK kendi saha ve taraftarı önünde Bursaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Çorum FK - Bursaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Çorum FK - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-09-14 09:20:51
TFF 2.Lig'de Beyaz Grup'ta Çorum FK kendi saha ve taraftarı önünde Bursaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Çorum FK - Bursaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Çorum FK - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Çorum FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Çorum FK - Bursaspor 4.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 14 Eylül Çarşamba günü saat 19:00'da Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.
Çorum FK - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Çorum FK - Bursaspor maçı Çorum Time YouTube ve Çorum Time Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
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