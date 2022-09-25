CANLI MAÇ İZLE | Çorum FK - Batman Petrolspor maçını canlı izle
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Çorum FK 4.hafta maçında Batman Petrolspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Çorum FK - Batman Petrolspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Çorum FK - Batman Petrolspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-09-25 09:30:37
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Çorum FK 4.hafta maçında Batman Petrolspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Çorum FK - Batman Petrolspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Çorum FK - Batman Petrolspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Çorum FK - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Çorum FK - Batman Petrolspor 6.hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 25 Eylül Pazar günü saat 19:00'da Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.
Çorum FK - Batman Petrolspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Çorum FK - Batman Petrolspor maçı TRT KURDİ'den naklen yayınlanacak.
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