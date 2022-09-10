CANLI MAÇ İZLE | Cadiz - Barcelona maçını canlı izle

İspanya La Liga'nın 5.haftasında Cadiz kendi saha ve taraftarı önünde Barcelona'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Cadiz - Barcelona maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Cadiz - Barcelona maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?