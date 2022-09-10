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CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Batman Petrolspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 3.hafta maçında Bursaspor kendi saha v seyircisi önünde Batman Petrolspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Bursaspor - Batman Petrolspor maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Bursaspor - Batman Petrolspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-09-10 08:25:44
CANLI MAÇ İZLE | Bursaspor - Batman Petrolspor maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 3.hafta maçında Bursaspor kendi saha v seyircisi önünde Batman Petrolspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Bursaspor - Batman Petrolspor maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Bursaspor - Batman Petrolspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bursaspor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Bursaspor - Batman Petrolspor 2.Lig'de 3.hafta maçında karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka 10 Eylül Pazar günü saat 19:00'da Timsah Arena'da oynanacak.

Bursaspor - Batman Petrolspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bursaspor - Batman Petrolspor maçı Line TV'den naklen yayınlanacak.

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