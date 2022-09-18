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CANLI MAÇ İZLE | Afyonspor - Çorum FK maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 5.hafta maçında Afyonspor güçlü rakibi Çorum FK'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Afyonspor - Çorum FK maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Afyonspor - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-09-18 12:52:15
CANLI MAÇ İZLE | Afyonspor - Çorum FK maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 5.hafta maçında Afyonspor güçlü rakibi Çorum FK'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Afyonspor - Çorum FK maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Afyonspor - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Afyonspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Afyonspor - Çorum FK 5.hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 18 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Afyonspor - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Afyonspor - Çorum FK maçı ev sahibi Afyonspor kulübünün resmi YouTube kanalı ve Facebook hesabından naklen yayınlanacak.

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