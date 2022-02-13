CANLI İZLE: Iğdır FK - İskendurunspor AŞ

TFF 3.Lig'de haftanın maçında Iğdır FK kendi saha ve seyircisi önünde İskendurunspor AŞ'yi konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?