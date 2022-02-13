CANLI İZLE: Iğdır FK - İskendurunspor AŞ
TFF 3.Lig'de haftanın maçında Iğdır FK kendi saha ve seyircisi önünde İskendurunspor AŞ'yi konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-13 12:00:36
TFF 3.Lig'de haftanın maçında Iğdır FK kendi saha ve seyircisi önünde İskendurunspor AŞ'yi konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
Iğdır FK - İskendurunspor AŞ maçı ne zaman saat kaçta?
Iğdır FK - İskendurunspor AŞ maçı 13 Şubat Pazar günü saat 13:00'da oynanacak.
Iğdır FK - İskendurunspor AŞ maçı canlı nasıl izlenir?
Iğdır FK - İskendurunspor AŞ maçı deplasman ekibin YouTube hesabından yayınlanması bekleniyor. .
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