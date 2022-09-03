CANLI İZLE! Fiorentina - Juventus maçı canlı izle

İtalya Serie A'nın 5.haftasında Fiorentina kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Juventus'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Fiorentina - Juventus maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Fiorentina - Juventus maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?