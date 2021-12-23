Caner Erkin neden kırmızı kart gördü? Caner hakeme ne dedi?

Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşması sonucu kadar olaylarıyla da gündeme oturdu. Maçta kırmızı kart gören Caner Erkin'in sözleri ise tartışma konusu. Caner Erkin'in Erkan Özdamar'a sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

Fenerbahçe Fatih karagümrük karşısında 2 puan daha bıraktı. Şampuyonluk adayları arasında ismi geçen Fenherbahçe'de teknik heyet ve taraftarlarda ise morallar dipte....

Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşması sonucu kadar olaylarıyla da gündeme oturdu. Maçta kırmızı kart gören Caner Erkin'in sözleri ise tartışma konusu. Caner Erkin'in Erkan Özdamar'a sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

Bugün olnana maçta eski Fenerbahçeli oyuncu Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart da merak konusu olmuştu...

Caner neden kırmızı kart gördü?

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşması sonucu kadar olaylarıyla da gündeme oturdu.

Özellikle eski Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in ilk yarıda gördüğü kırmızı kart maçın seyrinde etkili olurken kartın nedeni de büyük merak konusu olmuştu.

"Ediyorum lan ne olacak"

Caner Erkin'in Erkan Özdamar'a sarf ettiği sözler ortaya çıktı. Uğur Senpire'nin iddiasına göre; hakem Özdamar'ın “İtiraza devam mı ediyorsun?” şeklindeki sözlerine "Ediyorum lan ne olacak?” karşılığını verdi.

Trübinlerde gerilim

Bu diyalogun ardından kırmızı kart gören Caner'in “İnsan değilsiniz siz!” şeklinde bağırdığı ileri sürüldü. Üst üste çıkan kırmızı kartların ardından Karagümrük tribünleri hakem Özdamar'a büyük tepki gösterdi.

Mesut Özil'den üçlü seri

Fenerbahçe'nin formda yıldızı Mesut Özil, penaltıdan Fatih Karagümrük ağlarını havalandırdı. Ünlü oyuncu kariyerinde ilk kez üst üste üç lig maçında (Rizespor, Beşiktaş, Karagümrük) gol attı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.