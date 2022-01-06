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Caner Erkin'in cezası düştü mü? TFF'den Caner Erkin kararı I Caner Erkin'e kaç lira ceza verildi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrük'ün milli oyuncusu Caner Erkin'e verilen cezaya ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu.

34 Dakika Önce
2022-01-06 21:32:12
Caner Erkin'in cezası düştü mü? TFF'den Caner Erkin kararı I Caner Erkin'e kaç lira ceza verildi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrük'ün milli oyuncusu Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e indirdi.

TFF'den Caner Erkin açıklaması

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören Caner Erkin'e ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 3 maç men cezasına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

Caner Erkin'in cezası ne kadar?

İzlenen görüntülerde fiziksel temas bulunmaması ve PFDK'nin benzer olaylarda verdiği kararlar dikkate alındığında cezada alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir sebep bulunmadığından, 3 maç men cezasının oy birliğiyle 1'e düşürülmesine karar verildiği belirtildi. Ayrıca deneyimli oyuncuya verilen 39 bin lira para cezasının da 13 bin liraya indirildiği aktarıldı.

Caner Erkin, VavaCars Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı müsabakada forma giyebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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