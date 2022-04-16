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TIMETURK / SPOR / Büyükçekmece Tepecikspor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

Büyükçekmece Tepecikspor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

Tff 3.Lig'in 31.haftasında Büyükçekmece Tepecikspor kendi saha ve taraftarı önünde Mersin ekibi İçel İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadelenin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Büyükçekmece Tepecikspor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

3 Saat Önce
2022-04-16 14:20:58
Büyükçekmece Tepecikspor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

Tff 3.Lig'in 31.haftasında Büyükçekmece Tepecikspor kendi saha ve taraftarı önünde Mersin ekibi İçel İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadelenin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Büyükçekmece Tepecikspor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

Büyükçekmece Tepecikspor - İçel İdman Yurdu maçı hangi gün ve saatte?

Büyükçekmece Tepecikspor - İçel İdman Yurdu maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'da oynanacak.

Büyükçekmece Tepecikspor - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

Büyükçekmece Tepecikspor - İçel İdman Yurdu maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için futbol severler bu zorlu mücadeleyi canlı olarak izleyemeyecek.

Ancak kulüpler de futbol müsabakalarını sosyal medya hesaplarından yayınlama haklarına sahiplerdir. .

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