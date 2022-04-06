Büyükçekmece Tepecikspor - Fethiyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fethiyespor, İstanbul temsilcisi Tepecikspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Tepecikspor - Fethiyespor maçı canlı yayınlanacak mı?