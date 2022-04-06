Büyükçekmece Tepecikspor - Fethiyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fethiyespor, İstanbul temsilcisi Tepecikspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Tepecikspor - Fethiyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
2022-04-06 12:34:38
TFF 3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fethiyespor, İstanbul temsilcisi Tepecikspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Tepecikspor - Fethiyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Tepecikspor - Fethiyespor maçı hangi gün ve saatte?
Tepecikspor - Fethiyespor maçı 6 Nisan Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.
Tepecikspor - Fethiyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Tepecikspor - Fethiyespor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için televizyon yayını olmayacaktır. Ancak ev sahibi kulübün resmi sosyal medya hesaplarında da mücadeleyi yayınlama ihtimali bulunmaktadır.
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