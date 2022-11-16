Büyük İddia: Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek?

Ronaldo iddiası: Manchester United'a transfer olan ancak takımında mutlu olmayan Cristiano Ronaldo takımı ve yöneticileri hakkında yaptığı eleştiriler nedeniyle takımından ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Kulüp sahiplerini de sert şekilde eleştiren Ronaldo'ya büyük bir para cezası kesileceği ve satışa çıkarılması bekleniyor. Uzun zamandır adı dünyanın dev kulüpleri ve Galatasaray ile anılan Ronaldo'nun bir sonraki durağı merakla beklenirken Galatasaray'dan da beklenen hamle geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek? Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un Ronaldo transferi için yeniden nabız yokladığı gelen iddialar arasında.

Galatasaray kulübü ile kavgalı olan Cristiano Ronaldo'yu yeniden radarına aldı. Man U. hakkında sert eleştirilerde bulunan ve kulüpte depreme neden olan Ronaldo için Man U. macerasının sonuna gelindi. Kulüpten artık ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo için dünyanın dev kulüpleri de sırada bekliyor. Galatasaray da Ronald için yeniden devrede. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız transferlerinde imzası olan yönetici Erden Timur'un bir kez daha Ronaldo için devrede olduğu gelen bilgiler arasında.

Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor?

Manchester United ile artık ipleri net bir şekilde koparan Ronaldo yeni kulüp arayışında. Sezona büyük bir transfer ile başlamak isteyen Galatasaray bu konuda çlışmalarına halen devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızı ttakımlarında görmek isteyen taraftarlar da gündemde yer alan haberlerin ardından Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? sorularını sıkça sormaya başladı. Erden Timur'un Ronaldo'nun menajeri ile görüştüğü iddia edildi ancak transfer konusunda bir gelişme olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı?

Pastayı büyük bir çilekle süslemek isteyen Galatasaray yönetimi takımı ile ayrılığın eşiğinde olan Ronaldo'yu yeniden radara aldı. Rashica, Mata, Yusuf Demir ve Icardi gibi yıldız isimlerin transferinde önemli bir paya sahip olan Erden Timur'un Ronaldo transferi ile bizzat ilgilendiği iddia edilliyor. Daha önce yaptığı açıklamada"Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz" diyen Timur'un Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le görüştüğü gelen iddialar arasında. Ancak Ronaldo'nun Galatsaray dışında başka bir kulübe söz verdiği de gelen bilgiler arasında.

Ronaldo hangi takıma transfer olacak?

Dünya Kupası nedeniyle Portekiz Müllü Takımı kampında bulunan Ronaldo'nun Kupa dönüşü yeni takımının belli olması bekleniyor. Ronaldo için Galatasaray, Bayern Münih, Inter Miami, Sporting Lizbon, PSG takımları beklemede.