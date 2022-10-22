Buse Naz söke söke altın madalyayı aldı

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı.

50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya elde eden Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i tebrik ediyorum. Bu yolda sizlere destek olan başta aileleriniz ve antrenörleriniz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."​​​​​​​ .