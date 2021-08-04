Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu nereli kaç yaşında?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcularımızdan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Madalyayı garantileyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu finale yükselerek Türkiye'ye büyük sevinç yaşattı. Buse Naz 51 kilo yarı finalinde Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-wen'i yendi. Peki milli boksör Buse Naz Çakıroğlu kimidir? Buse Naz Çakıroğlu nereli ve kaç yaşında?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcularımızdan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Madalyayı garantileyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu finale yükselerek Türkiye'ye büyük sevinç yaşattı. Buse Naz 51 kilo yarı finalinde Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-wen'i yendi. Peki milli boksör Buse Naz Çakıroğlu kimidir? Buse Naz Çakıroğlu nereli ve kaç yaşında?

Buse Naz Çakıroğlu kimdir?

Buse Naz Çakıroğlu 26 Mayıs 1996 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Buse Naz Çakıroğlu Türk sporunu boks branşında temsil etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdüren Buse Naz Çakıroğlu 2019 yılında Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük sevinç yaşattı.

2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Buse Naz Çakıroğlu Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak da tarihe geçti.

Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur.

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti.

Çakıroğlu, 2019'da Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türk sporunu temsil etti. Finalde Rus rakibini yenen milli sporcumuz altın madalyanın sahibi oldu. Çakıroğlu böylece Türk sporunun organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.