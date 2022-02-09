Bursaspor transfer yaptı mı? Bursaspor'un yeni transferleri kim?

Bursaspor Kulübü'nde transfer panosunun açılmasının ardından gözler yeni transferlere çevrildi.

Uzun uğraşlar sonucu yönetim kurulunu açan Bursaspor, transferlerini peş peşe açıkladı. Bursaspor, transferin son gününde 4 ismi renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüp;

26 yaşındaki Portekizli forvet Joao Pedro Silva ile 1,5 yıllık, Gaziantep FK'dan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin ile 1,5 yıllık, 24 yaşındaki sağ açık Yusuf Türk işe sezon sonuna kadar kiralık ve 30 yaşındaki Kongolu kanat- forvet Thievy Bifouma ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. .