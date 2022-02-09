DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Nebati’nin ''altın'' açıklamasına İslam Memiş’ten dikkat çeken yanıt
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanı | 422 Kamu personeli, memur ve işçi alımı yapılacak!
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki: 'Bırak git'
Ramazan Bingöl kimdir? Ramazan Bingöl nereli, kaç yaşında?
AK Parti'den elektrik faturaları ile ilgili açıklama
Fatih Altaylı'dan Halil Falyalı suikastiyle ilgili şok iddia
Pfizer, aşı ile haptan 54 milyar dolar kazanacak
Yeni Malatyaspor'un transferi kim? Adem Büyük ilk kimi trasnfer yaptı?
Bursaspor transfer yaptı mı? Bursaspor'un yeni transferleri kim?
Kazdağları'nda mahsur kalanlar kurtarıldı
Esnaf elektrik faturası indirimi | Esnafa elektrik faturası desteği mi gelecek?
'Suudi Arabistan, Türkiye gibi güçlü bir orduya ihtiyaç duyuyor”
Konya’da 9 Şubat okullar tatil edildi mi?
Milan - Lazio maçı ne zaman? Milan - Lazio maçı hangi kanalda? Milan - Lazio canlı izle
2022 THY kabin memuru (hostes) başvuru şartları neler? THY kabin memuru iş başvurusu nereden yapılır?

TIMETURK / SPOR / Bursaspor transfer yaptı mı? Bursaspor'un yeni transferleri kim?

Bursaspor transfer yaptı mı? Bursaspor'un yeni transferleri kim?

Bursaspor Kulübü'nde transfer panosunun açılmasının ardından gözler yeni transferlere çevrildi.

45 Dakika Önce
2022-02-09 12:00:30
Bursaspor transfer yaptı mı? Bursaspor'un yeni transferleri kim?

Uzun uğraşlar sonucu yönetim kurulunu açan Bursaspor, transferlerini peş peşe açıkladı. Bursaspor, transferin son gününde 4 ismi renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüp;

26 yaşındaki Portekizli forvet Joao Pedro Silva ile 1,5 yıllık, Gaziantep FK'dan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin ile 1,5 yıllık, 24 yaşındaki sağ açık Yusuf Türk işe sezon sonuna kadar kiralık ve 30 yaşındaki Kongolu kanat- forvet Thievy Bifouma ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş