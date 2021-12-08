Bursaspor taraftar buluşması ne zaman saat kaçta? Bursaspor taraftar organizasyonu nerede olacak? TFF 1. Lig'de mücadele eden ve geride kalan maçlarda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Bursaspor'dan flaş bir hamle geldi. Bursaspor yönetimi, küskünlüklerin bitmesi amacıyla Manisa FK maçı öncesi bir taraftar organizasyonu hazırladığını duyurdu. 11 Aralık Cumartesi günü yapılacak taraftar buluşması organizasyonunda camia içerisindeki küskünlüklerin sona ermesi amaçlanıyor. Bursaspor'a gönül vermiş taraftarların bu organizasyona davetli olduğu açıklandı. Taraftarlar da organizasyonun ne zaman saat kaçta başlayacağını merak ediyor. İşte Bursaspor taraftar buluşma organizasyonuna dair açıklama...

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve geride kalan maçlarda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Bursaspor'dan flaş bir hamle geldi. Bursaspor yönetimi, küskünlüklerin bitmesi amacıyla Manisa FK maçı öncesi bir taraftar organizasyonu hazırladığını duyurdu. 11 Aralık Cumartesi günü yapılacak taraftar buluşması organizasyonunda camia içerisindeki küskünlüklerin sona ermesi amaçlanıyor. Bursaspor'a gönül vermiş taraftarların bu organizasyona davetli olduğu açıklandı. Taraftarlar da Bursaspor taraftar buluşması ne zaman saat kaçta? Bursaspor taraftar organizasyonu nerede olacak? sorularına yanıt arıyor. İşte Bursaspor taraftar buluşma organizasyonuna dair açıklama...

Bursaspor TFF 1. Lig'de bekleneni ortaya koyamadı. Bursaspor geride kalan maçlarda 17 puanla 14. sırada yer alıyor. Son 5 haftada 3 yenilgi 2 galibiyet alan Bursaspor'da taraftar organizasyonu yapılması kararlaştırıldı. Bursaspor yönetimi küskünlüklerin sona ermesi amacıyla Manisa FK maçı öncesi taraftar buluşma organizasyonu gerçekleştireceğini açıkladı.

Bursaspor taraftar buluşması ne zaman saat kaçta?

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: “Büyük Bursaspor Camiası, evimizde oynayacağımız Manisa FK maçı öncesi birlik ve beraberliğimizin pekişmesi, camiamız içerisindeki küskünlüklerin sona ermesi adına maç günü saat 16.00 itibariyle taraftarlarımıza ikramlarımız olacaktır. Şölen havasında geçecek bu organizasyona tüm taraftarlarımız davetlidir. Ayrıca organizasyonda çocuklarınız içinde çok keyifli vakit geçirebilecek ortamlar ve sürprizler olacaktır.”

Bursaspor-Manisa FK maçı ne zaman?

Bursaspor-Manisa FK maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.