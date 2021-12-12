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Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi resmen sona erdi!
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TIMETURK / SPOR / Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi resmen sona erdi!

Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi resmen sona erdi!

Bursaspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Özcan Bizati'nin görevine son verildi.

2 Saat Önce
2021-12-12 20:48:52
Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi resmen sona erdi!

Bursaspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Özcan Bizati'nin görevine son verildi.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Özcan Bizati ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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