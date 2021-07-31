Bursaspor'a sürpriz kaleci Filip Gacevski

Transfer tahtasını açan ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Bursaspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Transfer tahtasının açılmasıyla beraber Bursaspor'da transfer çalışmaları hızlandı.

Kaleci arayışlarını da sürdüren Bursaspor'a sürpriz bir kaleci önerisi geldi. Yeşil beyazlı ekibe Makedon kaleci Filip Gacevski'nin menajerler tarafından önerildiği iddia edildi. Güney Kıbrıs liginde forma giyen kalecinin de bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.