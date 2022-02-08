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TIMETURK / SPOR / Burnley - Manchester United maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Burnley - Manchester United maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'in 24.haftasında Burnley kendi saha ve seyircisi önünde Ronaldo'lu Manchester United'ı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-02-08 21:14:42
Burnley - Manchester United maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'in 24.haftasında Burnley kendi saha ve seyircisi önünde Ronaldo'lu Manchester United'ı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Burnley - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta?

Burnley - Manchester United maçı 8 Şubat Salı saat 23.00'da oynanacak.

Burnley - Manchester United maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Burnley - Manchester United maçı S Sports ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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