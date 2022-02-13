Burnley - Liverpool maçını canlı izle! CANLI
İngiltere Premier Lig'in 25.haftasında Liverpool deplasmanda Burnley iler karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-13 14:36:12
İngiltere Premier Lig'in 25.haftasında Liverpool deplasmanda Burnley iler karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
Burnley - Liverpool maçı hangi gün ve saatte?
Burnley - Liverpool maçı 13 Şubat Pazar günü 17:00'da oynanacak.
Burnley - Liverpool maçı canlı nasıl izlenir?
Burnley - Liverpool maçı S SPORTS VE S SPORTS PLUS'dan yayınlanacak. .
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