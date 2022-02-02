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TIMETURK / SPOR / Burkina Faso - Senegal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Burkina Faso - Senegal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Afrika Uluslar Kupası Yarı Final maçında Burkina Faso - Senegal kozlarını paylaşıyor. Peki futbol seveler bu zorlu mücadeleyi canlı olarak nasıl izleyebilecek?

50 Dakika Önce
2022-02-02 21:01:20
Burkina Faso - Senegal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Afrika Uluslar Kupası Yarı Final maçında Burkina Faso - Senegal kozlarını paylaşıyor. Peki futbol seveler bu zorlu mücadeleyi canlı olarak nasıl izleyebilecek?

Burkina Faso - Senegal maçı 2 Şubat Çarşamba 22:00'da oynanacak.

Burkina Faso - Senegal canlı nasıl izlenir?

Burkina Faso - Senegal Nesine.com ve CAF TV YouTube'den canlı olarak izlenebilecek. .

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