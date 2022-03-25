Burak Yılmaz Milli Takımı bıraktı mı? Burak Yılmaz Milli Takımı neden bırakı? Burak Yılmaz futbolu mu bıraktı?

Burak Yılmaz Milli Takımı bıraktı mı? Burak Yılmaz Milli Takımı neden bırakı? Burak Yılmaz futbolu mu bıraktı? Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile karşılaştı. Portekiz deplasmanında 2-0 geriye düşen Milli Takım skoru 2-1'e getirdi. Ardından 85. dakikada penaltı kazanan Milli takım Burak Yılmaz'ın kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Maçın bitmesine dakikalar kala Portekiz bir gol daha bularak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğu son buldu. Maç sonunda açıklama yapan Burak Yılmaz ise Milli Takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.