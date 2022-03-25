Burak Yılmaz Milli Takımı bıraktı mı? Burak Yılmaz Milli Takımı neden bırakı? Burak Yılmaz futbolu mu bıraktı?
Burak Yılmaz Milli Takımı bıraktı mı? Burak Yılmaz Milli Takımı neden bırakı? Burak Yılmaz futbolu mu bıraktı? Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile karşılaştı. Portekiz deplasmanında 2-0 geriye düşen Milli Takım skoru 2-1'e getirdi. Ardından 85. dakikada penaltı kazanan Milli takım Burak Yılmaz'ın kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Maçın bitmesine dakikalar kala Portekiz bir gol daha bularak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğu son buldu. Maç sonunda açıklama yapan Burak Yılmaz ise Milli Takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
2022-03-25 11:36:07
Milli Takım Portekiz ile oynadığı maçtan ne yazık ki mağlubiyetle döndü. Dünya Kupası yolunda bu maçı yenmekten başka şansı olmayan A Milli Takım turnuvaya katılma şansını kaybetti. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye deplasmanda Portekiz'e 3-1 yenildi.
Burak Yılmaz Milli Takımı bıraktı mı?
İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile geçildi. Burak Yılmaz, 65. dakikada farkı 1'e indirirken, 85. dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı. 3-1 kaybeden Milliler, 2022 Dünya Kupası'na katılamadı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
Burak Yılmaz Milli Takımı neden bırakı?
Burak Yılmaz Milli Takım'ı bıraktığını şu sözlerle duyurdu "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Bir bayrak değişimi gerekiyor. Böyle bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama bunun doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.
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