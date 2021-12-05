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TIMETURK / SPOR / Burak Yılmaz'ın takımı Lille, evinde rahat kazandı

Burak Yılmaz'ın takımı Lille, evinde rahat kazandı

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in takımı Lille, sahasında Troyes ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

2 Saat Önce
2021-12-05 15:05:31
Burak Yılmaz'ın takımı Lille, evinde rahat kazandı

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, sahasında Troyes ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı ise 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, sahasında Troyes ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı ise 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada David ve 85. dakikada Giraudon kaydetti. Troyes'in golü ise 6. dakikada Dingome kendi kalesine attı.

Lille bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek 7. sıraya çıktı. Troyes ise 16 puanla 15. sırada kaldı.

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Kaynak: fotomac.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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