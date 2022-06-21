Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Yeni takımı resmen açıklandı
Milli futbolcu Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olmak üzere Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Burak Yılmaz'ın transferi Hollanda ekibi tarafından resmen açıklandı.
2022-06-21 16:34:58
Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tecrübeli golcü Hollanda ekibi ile 5 yıllık imza atacak.
Hollanda ekibi, tecrübeli golcüyü transfer ettiğini resmi sitesinden duyurdu. 5 yıllık imza atan Burak Yılmaz, iki yıl sahada yer almasının ardından Hollanda ekibinde antrenör programına katılacak.
Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın transferini tamamladı. 5 yıllık imza atacak tecrübeli futbolcu, iki yıl sahada kalmasının ardından antrenör programına katılacak. Burak Yılmaz, bu transfer sonrası heyecanlı olduğunu belirterek: "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" dedi.
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