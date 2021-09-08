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TIMETURK / SPOR / Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Ben kimsenin adamı değilim

Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Ben kimsenin adamı değilim

Milli takımımızın 6-1 mağlup olduğu Hollanda maçının ardından Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2021-09-08 00:29:11
Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Ben kimsenin adamı değilim

Burak Yılmaz, A Milli Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğu maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendileri için utanç verici bir gece olduğunu vurgulayan 36 yaşındaki forvet, güçlü duramadıklarını ve Norveç maçına konsantre olmaları gerektiğini belirtti.

'Ne söyleyeceğimizi, nasıl telafi edeceğimizi bilmiyoruz'

Çok farklı hedeflerle geldiklerini belirten Milli Takım 'ın kaptanı, ''Ne söyleyeceğimizi, nasıl telafi edeceğimizi bilmiyoruz. Güçlü duramadık. Norveç maçına konsantre olmalıyız, herkesten özür dileriz. Arkadaşlarımız çok genç ve değerli.'' dedi ve ekledi:

'Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır'

''Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmamız lazım diye düşünüyorum. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır, ben de her şekilde göğsümü gere gere üstlenirim.''

'Tek bir kişiye bu hesabı kesemeyiz'

''Tek bir kişiye bu hesabı kesemeyiz. Hocamız, oyuncularımız, yönetimimiz, başkanımız... İyi günde nasıl bir aile oluyorsak, kötü günde de aile olmak lazım. Önce kendi içimizdekileri temizlememiz lazım. Ben her şeyi üstlenmeye hazır bir oyuncu olarak söylüyorum.''

'İçimizden görünüp, terbiyesizce tweet atanlara söylüyorum'

''Ben kimsenin adamı değilim, kimsenin adamı da olmadım. İçimizden görünüp, terbiyesizce tweet atanlara söylüyorum. Artık ahbap-çavuş ilişkisiyle, birilerinin adamı olarak bu olmuyor. Destek oluyor gibi görünen insanların temizlenmesi gerekiyor.''
'31-32 yaşında futbolu bırakıyorlarsa benim suçum değil'

''Bırakmak gerekiyorsa bırakırım, 36 yaşındayım. Bazı eski oyuncular 31-32 yaşında futbolu bırakıyorlarsa benim suçum değil. Bırakmak gerekiyorsa aslan gibi bırakırım.''

'Ben her şeyi ödemeye hazırım'

''Ben aslan gibi buralara geldim, aslan gibi bırakmasını da bilirim. Ben her şeyi ödemeye hazırım. Bir tek Şenol Güneş'e, oyunculara bunu yığamayız.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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