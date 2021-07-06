Burak Kapacak kimdir? Burak Kapacak hangi takımda oynuyor? Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezonda kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmek istiyor. Sol kanata takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın radarına Burak Kapacak girdi. Gelecek vadeden yetenekli oyuncu için kulübü ile pazarlıklara başlandığı iddia edildi. Taraftaralar da Burak Kapacak'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Burak Kapacak hangi takımda oynuyor? Burak Kapacak nereli kaç yaşında?

Burak Kapacak kimdir? Burak Kapacak hangi takımda oynuyor? Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezonda kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmek istiyor. Sol kanata takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın radarına Burak Kapacak girdi. Gelecek vadeden yetenekli oyuncu için kulübü ile pazarlıklara başlandığı iddia edildi. Taraftaralar da Burak Kapacak'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Burak Kapacak hangi takımda oynuyor? Burak Kapacak nereli kaç yaşında?

Beşiktaş 2021-2022 sezonuna oturmuş bir kadro ile girmek için transfer hazırlıklarına başladı. Değişen yabancı oyuncu kuralı sonrası yerli ve gelecek vadeden oyunculara yönelen Beşiktaş böylece tasarruf da etmek istiyor. Beşikta'ın radatında takılan son oyuncu Burak Kapacak.. Taraftaraları heyecenlandıran iddiaya göre Burak Kapacak için Beşiktaş kulübü ile görüşmelere başladı. İşte Brurak Kapacak kimdir sorusunun yanıtı...

Burak Kapacak kimdir

Burak Kapacak 8 Aralık 1999 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Burak Kapacak 22 yaşındadır. Burak Kapacak futbola doğup büyüdüğü şehir olan Bursaspor'da başladı. Burak Kapacak ilk defa 2018 yılında 50 Bin Euro imza karşılığında profesyonel sözleşmeye imza atmıştır. Burak Kapacak halen Bursaspor'un oyuncusudur.

Burak Kapacak sol kanat mevkisinde top koşturmaktadır. Burak Kapacak'ın 2024'e kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

Burak Kapacak geçen yıl 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı.

Burak Kapacak kulüp kariyeri

Burak Kapacak, futbola 4 Nisan 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da başladı.

6 Eylül 2020 tarihinde Altınsabanspor alt yapısına transfer oldu.

11 Eylül 2014 tarihinden Bursaspor alt yapısına transfer oldu. 4 Nisan 2018 tarihinde ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Burak Kapacak, Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.