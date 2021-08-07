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TIMETURK / SPOR / Burak Kapacak, 5 yıl Fenerbahçe'de

Burak Kapacak, 5 yıl Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, transferi için kendisi ve kulübü Bursaspor'la anlaşmaya vardığını açıkladığı Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

12 Saat Önce
2021-08-07 20:20:18
Burak Kapacak, 5 yıl Fenerbahçe'de

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız, Bursaspor'dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." denildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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