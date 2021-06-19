Burak Elmas kimdir? Galatasaray'ın yeni başkanı belli oluyor. Galatasaray'da başkanlık seçimi için yarışan isimler arasında Burak Elmas da var. Galatasaray taraftarları da Burak Elmas'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki Burak Elmas ne iş yapıyor? Burak Elmas'ın serveti ne kadar? Burak Elmas Galatasaray Başkanı mı oldu? Burak Elmas aynı zamanda eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren' in damadıdır. İşte Burak Elmas'ın hayatı ve biyografisi...

Burak Elmas kimdir? Galatasaray'ın yeni başkanı belli oluyor. Galatasaray'da başkanlık seçimi için yarışan isimler arasında Burak Elmas da var. Galatasaray taraftarları da Burak Elmas'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki Burak Elmas ne iş yapıyor? Burak Elmas'ın serveti ne kadar? Burak Elmas Galatasaray Başkanı mı oldu? Burak Elmas aynı zamanda eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren' in damadıdır. İşte Burak Elmas'ın hayatı ve biyografisi...

Galatasaray'ın 38. başkanı bugün yapılacak seçimle belli olacak. Taraftarlar da yeni başkanın kim olacağını merak ediyor. Galatasaray'da başkanlı seçini 19 haziran saat 10.00'da başlayacak ve oy verme işlemi saat 15.00'e kadardevam edecek. Galatasaray'da başkanlık yarışı için Mustafa Cengiz aday olmayacağını açıklamıştı. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için projelerini açıkladı. Peki Burak Elmas kimdir? Burak Elmas ne iş yapıyor? Burak Elmas hayatı ve biyografisi

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas Galatasaray başkan adayı olarak seçimde yer alan isimler arasında. Burak Elmas 1974'te İstanbul'da dünyay gelmiştir.

Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Burak Elmas, Türkiye'nin önde gelen firmalarında yöneticilik yapmıştır. Burak Elmas, İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur. Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlenmiştir. Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmıştır. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştır.

Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren' in damadıdır.

Burak Elmas ve Yelda Süren çiftinin iki çocuğu vardır.

Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.

BURAK ELMAS SEÇİM LİSTESİ

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas seçim için listesini hazırladı. Elmas'ın listesinde şu isimler yer aldı,

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

BURAK ELMAS TERİM İLE YOLA DEVAM ETMEYİ İSTİYOR

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, "Tüm şubelerimizde arzu ettiğimiz profesyonel yapıyı belirlemiş durumdayız. Sadece futbolda değil tüm diğer branslarla da bunun sorulmasını arzu ederdik. Hangi teknik direktör konusundaki görüşümüz çok net. Görüşme yaptık mı, hayır. Bir kaç sene önce hocamızla yaptığımız görüşmede Galatasaray'ın futbol vizyonunu paylaşmıştım. Umarım bu sürede hocamız fikir değiştirmemiştir. Onun tarafına da bakmamız lazım. İlk tercihimiz Fatih Terim. Onun cevabına göre de başka tercihlerimiz olabilir. Ama Galatasaray tek planla gidilemeycek kadar önemli bir yer. Uygulamayı arzu ettiğimiz, Galatasaray'ın gelecek 20 yıldaki futbol stratejisi ve sisteminin en hızlı uygulanmasını sağlayacak teknik direktör olduğu için bu tercihi yapıyoruz. Başka arkadaşlarımızın farklı istekleri olabilir, buna da saygı gösteririz. Bu konuda değerlendirmeyi yapan ben değil, genel kuruldur" sözleriyle Terim tercihini bir kez daha dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.