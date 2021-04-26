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Bülent Uslu: Fenerbahçe yine yarışta tutuldu!

Spor yorumcusu Bülent Uslu, Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

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26.04.2021 13:56:13
Bülent Uslu: Fenerbahçe yine yarışta tutuldu!

TGRT Haber'de futbol yorumculuğu yapan Bülent Uslu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Verilmeyen kırmızı kart ve penaltı,  çizilen skandal ofsayt çizgisi ile direkt maçın sonucuna etki edilen rezalet bir maç sonucu Fenerbahçe yine yarışta tutuldu. Yazıklar olsun!'' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Yorumcu_Yorgo

Sen önce Cüneyit abinizin kı..ndan uydurup 8taş'ı öne geçirdiği penaltı golüne bak kuş kafalı.

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