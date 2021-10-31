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Bülent Uslu dikkat çekip uyardı: Beşiktaş - Trabzonspor maçı Pazar gününe alınmalı
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TIMETURK / SPOR / Bülent Uslu dikkat çekip uyardı: Beşiktaş - Trabzonspor maçı Pazar gününe alınmalı

Bülent Uslu dikkat çekip uyardı: Beşiktaş - Trabzonspor maçı Pazar gününe alınmalı

Spor yorumcusu Bülent Uslu sosyal medya hesabından flaş bir uyarıda bulundu.

1 Saat Önce
2021-10-31 13:48:34
Bülent Uslu dikkat çekip uyardı: Beşiktaş - Trabzonspor maçı Pazar gününe alınmalı

TGRT Haber'de spor yorumculuğu yapan ve Beşiktaş kongre üyesi Bülent Uslu hafta sonu oynancak olan Trabzonspor maçı öncesi kritik bir uyarıda bulundu.

Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Çarşamba günü Lizbon ile maçımız var, Cumartesi günü Trabzonspor ile maç yapmamız isteniyor. Trabzonspor maçının derhal Pazar gününe alınmalı ve tribün kapasitesi %100 çıkartılmalı. Beşiktaş aleyhine verilen kararlar için artık yeter diyoruz. Yönetim gereğini yapmalı'' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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