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Bülent Uslu'dan kritik uyarı: 2017-2018 sezonuna çevirmelerine...
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TIMETURK / SPOR / Bülent Uslu'dan kritik uyarı: 2017-2018 sezonuna çevirmelerine...

Bülent Uslu'dan kritik uyarı: 2017-2018 sezonuna çevirmelerine...

Spor yorumcusu Bülent Uslu, Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

1 Saat Önce
2021-09-22 11:22:54
Bülent Uslu'dan kritik uyarı: 2017-2018 sezonuna çevirmelerine...

Beşiktaş'ı yakından takip eden spor yorumcusu Bülent Uslu sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bu sezonu 2017-2018 sezonuna çevirmelerine müsade etmemeliyiz'' ifadelerini kullanırken bir diğer paylaşımında ise '' Beşiktaş'ın sadece rakiplere değil hakemlere de karşı da mücadele ettiiğini bugün bir kez daha gördük, şahit olduk.'' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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