Bugün kimin maçı var? Bu akşam hangi takımın maçı var? 12 Temmuz Salı hazırlık maçları hangileri?
Bugün kimin maçı var? Bu akşam hangi takımın maçı var? 12 Temmuz Salı hazırlık maçları hangileri? soruları spor severler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Bayramın 4. günü takımlarının hazırlık maçlarını izlemek isteyenler güzel zaman geçirmek istiyor. Peki 12 Temmuz'da hangi takım kiminle oynuyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu akşam maçı var mı?
2022-07-12 09:30:40
Bugün kimin maçı var? Hangi takımın maçı var? 12 Temmuz Salı hazırlık maçları hangileri? soruları spor severler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Bayramın 4. günü takımlarının hazırlık maçlarını izlemek isteyenler güzel zaman geçirmek istiyor. Peki 12 Temmuz'da hangi takım kiminle oynuyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu akşam maçı var mı?
Türk takımları 2021-2022 sezonunu geride bıraktı ve yeni sezonun hazırlıklarına haftalar öncesinden başladı. Bir yandan transferlerle takımlarını güçlendirmeye çalılan kulüpler dğer yandan da hazırlık maçları ile yeni sezona hazır hale gelmek istiyor. Takımlarını hazırlık maçlarında yalnız bırakmak istemeyen spor severler "Bugün kimin maçı var?" sorusuna internetten yanıt arıyor. Peki bu akşam hangi takımın maçı var? İşte 2022-2023 sezonu için 12 Temmuz Salı takımların hazırlık maçları...
Bugün kimin maçı var? (12 Temmuz)
12 Temmuz'da Türk takımlarından sadece Adana Demirspor'un hazırlık maçı var. Adana ekibi Umm Salal ile karşılaşacak. Mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Bu akşam hangi takımın maçı var?
Adana Demirspor bu akşam Katar ekibi Umm Salal ile bir araya gelecek. Bu akşam bu maçın dışında oynanacak hazırlık maçı bulunmuyor.
12 Temmuz Salı hazırlık maçları hangileri?
Perşembe 14.07.2022
Antalyaspor- Bodrumspor
Cuma 15.07.2022
Alanyaspor - Gençlerbirliği
Hatayspor -Çaykur Rizespor
İstanbul Başakşehir - Konyaspor
Pazar 17.07.2022
Ümraniyespor - Giresunspor
Çarşamba 20.07.2022
Kayserispor - Alanyaspor
BB Erzurumspor - Ümraniyespor
Szombathelyi Haladás - Sivasspor
Cuma 22.07.2022
Sivasspor - Sigma Olomouc
Cumartesi 23.07.2022
Bochum - Antalyaspor
Ümraniyespor - Hatayspor
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