Bugün kimin maçı var? Bu akşam hangi takımın maçı var? 12 Temmuz Salı hazırlık maçları hangileri? soruları spor severler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Bayramın 4. günü takımlarının hazırlık maçlarını izlemek isteyenler güzel zaman geçirmek istiyor. Peki 12 Temmuz'da hangi takım kiminle oynuyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu akşam maçı var mı?

Bugün kimin maçı var? Hangi takımın maçı var? 12 Temmuz Salı hazırlık maçları hangileri? soruları spor severler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Bayramın 4. günü takımlarının hazırlık maçlarını izlemek isteyenler güzel zaman geçirmek istiyor. Peki 12 Temmuz'da hangi takım kiminle oynuyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu akşam maçı var mı?

Türk takımları 2021-2022 sezonunu geride bıraktı ve yeni sezonun hazırlıklarına haftalar öncesinden başladı. Bir yandan transferlerle takımlarını güçlendirmeye çalılan kulüpler dğer yandan da hazırlık maçları ile yeni sezona hazır hale gelmek istiyor. Takımlarını hazırlık maçlarında yalnız bırakmak istemeyen spor severler "Bugün kimin maçı var?" sorusuna internetten yanıt arıyor. Peki bu akşam hangi takımın maçı var? İşte 2022-2023 sezonu için 12 Temmuz Salı takımların hazırlık maçları...

Bugün kimin maçı var? (12 Temmuz)

12 Temmuz'da Türk takımlarından sadece Adana Demirspor'un hazırlık maçı var. Adana ekibi Umm Salal ile karşılaşacak. Mücadele saat 18:00'de başlayacak.

Bu akşam hangi takımın maçı var?

Adana Demirspor bu akşam Katar ekibi Umm Salal ile bir araya gelecek. Bu akşam bu maçın dışında oynanacak hazırlık maçı bulunmuyor.

12 Temmuz Salı hazırlık maçları hangileri?

Perşembe 14.07.2022



Antalyaspor- Bodrumspor

Cuma 15.07.2022



Alanyaspor - Gençlerbirliği

Hatayspor -Çaykur Rizespor

İstanbul Başakşehir - Konyaspor



Pazar 17.07.2022



Ümraniyespor - Giresunspor



Çarşamba 20.07.2022

Kayserispor - Alanyaspor

BB Erzurumspor - Ümraniyespor

Szombathelyi Haladás - Sivasspor



Cuma 22.07.2022

Sivasspor - Sigma Olomouc



Cumartesi 23.07.2022

Bochum - Antalyaspor

Ümraniyespor - Hatayspor