Bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Cumartesi Süper Lig maçları oldukça heyecanlı ve çekişmeli olarak devam ediyor. Süper Lig'de 144. hafta maçları cuma günü oynana iki karşılaşma ile açıldı. 27 Kasım Cumartesi (bugün) oynanacak yeni karşılaşmalarla 14 hafta devam edecek. Spor severler Cumartesi günü hangi takımın maçı olduğunu merak edip araştırıyor. İşte bugün oynanacak maçlar...

Bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Cumartesi Süper Lig maçları oldukça heyecanlı ve çekişmeli olarak devam ediyor. Süper Lig'de 144. hafta maçları cuma günü oynana iki karşılaşma ile açıldı. 27 Kasım Cumartesi (bugün) oynanacak yeni karşılaşmalarla 14 hafta devam edecek. Spor severler Cumartesi günü hangi takımın maçı olduğunu merak edip araştırıyor. İşte bugün oynanacak maçlar...

Süper Lig'de 14. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Cuma günü oynanan maçların ardından Cumartesi günü de 3 karşılaşma olacak. Süper Lig 14. hafta maçları Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynancak karşılaşmalar ile son bulacak. Süper Lig'de 14. haftada Trabzonspr rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna yerleşti. Trabzonspor 33 puanla 1. sırada. Fenerbahçe 23 puanla 5. sırada Galatasaray ise 21 puanla 8. sırada ye alıyor.

Bugün hangi takımın maçı var?

27 Kasım Cumartesi günü Süper Lig'de 3 karşılaşma oynanacak. İşte Süper Lig 14. hafta Cumartesi programı;

Bugün (27 Kasım) hangi maçlar var?

27 Kasım Cumartesi (bugün) 13:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

27 Kasım Cumartesi (bugün) 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

27 Kasım Cumartesi (bugün) 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

28 Kasım Pazar günü hangi takımın maçı var?

28 Kasım Pazar 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

28 Kasım Pazar 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR A.Ş.

28 Kasım Pazar 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

28 Kasım Pazar 19:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

29 Kasım Pazartesi günü hangi takımın maçı var?

29 Kasım Pazartesi 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.