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TIMETURK / SPOR / Bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Cuma Süper Lig maçları

Bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Cuma Süper Lig maçları

Süper Lig'de 15. hafta geride kaldı. Trabzonspor'un açık ara farkla lider olduğu Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe şampiyonluktan kopmamak için önündeki maçları kazanmak zorunda. Takımlarının heyecan dolu mücadelesine ekran başında destek vermek isteyen taraftarlar Süper Lig'de Bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? sorularını soruyor. İşte 10 Aralık Cuma Süper Lig maçları listesi...

48 Dakika Önce
2021-12-09 12:09:54
Bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Cuma Süper Lig maçları

Süper Lig'de heyecan dorukta... Süper Lig'ibn geride kalan 15 haftasında Trabzonspor 39 puanla lider konumda bulunuyor. Trabzonspor'u 27 puanla Konyaspor takip ediyor. 3. sırada yer alan Fenerbahçe'nin de 27 puanı bulunuyor. Galatasaray'ın ise 23 puanı var ve 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 21 puanla 9. sırada yer alıyor. Birbirinden zorlu maçları ekran başından izleyerek takımlarına destek olmayı isteyen taraftarlar Bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Cuma Süper Lig maçları hangileri sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Aralık Cuma Süper Lig maç takvimi...

Bugün hangi takımın maçı var?

Süper Lig 16. hafta maçları 10 Aralık Cuma günü oynanacak Altay- Atakaş Hatayspor maçı ile başlauacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bugün hangi maçlar var? (10 Aralık Cuma)

10 Aralık 2021 20:00 ALTAY - ATAKAŞ HATAYSPOR

11 Aralık Cumartesi hangi takımın maçı var?

11.12.2021 13:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11.12.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.
11.12.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
11.12.2021 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

12 Aralık Pazar hangi takımın maçı var?

12.12.2021 13:30 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR
12.12.2021 16:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
12.12.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

13 Aralık Pazartesi hangi takımın maçı var?

13.12.2021 18:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.
13.12.2021 20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

Süper Lig puan durumu

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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