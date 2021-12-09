Bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Cuma Süper Lig maçları

Süper Lig'de 15. hafta geride kaldı. Trabzonspor'un açık ara farkla lider olduğu Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe şampiyonluktan kopmamak için önündeki maçları kazanmak zorunda. Takımlarının heyecan dolu mücadelesine ekran başında destek vermek isteyen taraftarlar Süper Lig'de Bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? sorularını soruyor. İşte 10 Aralık Cuma Süper Lig maçları listesi...