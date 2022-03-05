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TIMETURK / SPOR / Bugün hangi takımın maçı var? 5 Mart Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçı var mı?

Bugün hangi takımın maçı var? 5 Mart Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçı var mı?

Bugün hangi takımın maçı var? 5 Mart Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçı var mı? Süper Lig'de 28. hafta mücadeleleri oynanmaya başlandı. 4 Mart Cuma günü oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Adana Demirspor arasında oynan maçı Malatyaspor 1-0 kazandı. 5 Mart Cumartesi günü de Süper Lig'de 3 karşılaşma oynanacak. İşe Süper Lig'de bugünün maçları..

27 Dakika Önce
2022-03-05 09:28:51
Bugün hangi takımın maçı var? 5 Mart Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçı var mı?

Bugün hangi takımın maçı var? 5 Mart Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçı var mı? Süper Lig'de 28. hafta mücadeleleri oynanmaya başlandı. 4 Mart Cuma günü oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Adana Demirspor arasında oynan maçı Malatyaspor 1-0 kazandı. 5 Mart Cumartesi günü de Süper Lig'de 3 karşılaşma oynanacak. İşe Süper Lig'de bugünün maçları..

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesine az bir süre kala lider Trabzonspor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Süper Lig'in sona ermesine 11 hafta kala takımlar son kozlarını sahaya yansıytıyor. Lider Trabzonspor 66 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 17 puan önünde bulunuyor. Fenerbahçe ise 46 puanla 4. sırda yer alıyor. Beşiktaş 44 puanla 6. sırada ye alırken Galatasaray ise 35 puanla 12. sırada yer alıyor.

5 Mart Cumartesi hangi maçlar var?

5 Mart Cumartesi günü Süper Lig'in 28. haftasında birbirinden zorlu mücadeleler oynanacak. 5 Mart'ta 3 karşılaşma oynanacak.

Bugün hangi takımın maçı var?

5 Mart Cumartesi 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR
5 Mart Cumartesi 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
5 Mart Cumartesi19:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

6 Mart Pazar hangi maçlar var?

6 Mart Pazar 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY
6 Mart Pazar 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
6 Mart Pazar 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

7 Mart Pazartesi hangi takımın maçı var?

7 Mart Pazartesi 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
7 Mart Pazartesi 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
7 Mart Pazartesi 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR .

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