Bugün hangi takımın maçı var? 26 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam 26 Şubat kimin maçı var? sorusu pek çok spor sever tarafından soruluyor. Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftalara girilirken lider Trabzonspor pozisyonunu korumak istiyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise alacağı puanlarla üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Süper Lig'de 27 hafta mücadelesinde 2 karşılaşma oynanacak. İşte Süper Lig 26 Şubat Cumartesi Süper Lig maçları...

Bugün hangi takımın maçı var? 26 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam 26 Şubat Cumartesi kimin maçı var? sorusu pek çok spor sever tarafından soruluyor. Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftalara girilirken lider Trabzonspor pozisyonunu korumak istiyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise alacağı puanlarla üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Süper Lig'de 27 hafta mücadelesinde 2 karşılaşma oynanacak. İşte Süper Lig 26 Şubat Cumartesi Süper Lig maçları...

Süper Lig'de Trabzonspor 63 puanla liderliğini devam ettiriyor. Trabzonspor'un en yakın rakibi Konyaspor'un ise 49 puanı bulunuyor. Şampiyonluk yolunda yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor aık ara liderliği korumak istiyor. 41 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe ise son haftalarda Avrupa kupalarına gidebilmeyi hedefliyor. 43 puanla 6. sırada yer alan Beşiktaş'ta üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Galatasaray ise 32 Puanla 13. sırada yer alıyor.

Bugün hangi takımın maçı var?

26 Şubat Cumartesi günü 2 karşılaşma oynanacak. Başakşehir ile Karagümrük saat 16.00'da karşılaşacak. Sivasspor ile Beşiktaş da saat 19.00'da karşılaşacak.

26 Şubat Cumartesi hangi maçlar var?

26 Şubat Cumartesi 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

26 Şubat Cumartesi 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var?

27 Şubat Pazar 13:30 ALTAY - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

27 Şubat Pazar 13:30 GZT GİRESUNSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

27 Şubat Pazar 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

27 Şubat Pazar 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

27 Şubat Pazar 19:00 GALATASARAY A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

27 Şubat Pazartesi hangi takımın maçı var?

27 Şubat Pazartesi 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

Süper Lig 27. hafta puan durumu

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