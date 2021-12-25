Bugün hangi takımın maçı var? 25 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Süper Lig'in ilk yarısı sona ermek üzere. 3 büyükler için hayal kırıklığı ile sonuçlanan 2021-2022 Süper Lig sezonunun ilk yarısını Trabzonspor lider olarak kapatacak. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Fenerbahçe'de ise Pereira ile yollar ayrıldı. Takımlarını ne olursa olsun ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var? sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Aralık Cumartesi Süper Lig maç takvimi...

Bugün hangi takımın maçı var? 25 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Süper Lig'in ilk yarısı sona ermek üzere. 3 büyükler için hayal kırıklığı ile sonuçlanan 2021-2022 Süper Lig sezonunun ilk yarısını Trabzonspor lider olarak kapatacak. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Fenerbahçe'de ise Pereira ile yollar ayrıldı. Takımlarını ne olursa olsun ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var? sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Aralık Cumartesi Süper Lig maç takvimi...

Süper Lig'de 1. devrenin son maçları oynanıyor. Süper Lig 19. hafta mücadeleleri Cumartesi günü oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Süper Lig'de taraftarlarını mutlu edemeyen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ilk yarıyı 3 puanla kapatmak istiyor. Şampiyonluk yarışında yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor ise en yakın rakibinin 9 puan önünde bulunuyor.

Bugün hangi takımın maçı var?

Süper Lig'in 19. haftasında 4 karşılaşma oynanacak. İşte Süper Lig 19. hafta Cumartesi karşılaşmaları;

25.12.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - ALTAY

25.12.2021 16:00 GZT GİRESUNSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

25.12.2021 16:00 GALATASARAY A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

25.12.2021 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

26 Aralık Pazar hangi maçlar var?

26.12.2021 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

26.12.2021 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

26.12.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

26.12.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

27 Aralık Pazartesi hangi maçlar var?

27.12.2021 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

27.12.2021 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

Süper Lig puan durumu

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