Takımlarının ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar Bugün hangi takımın maçı var? 19 Aralık Pazar kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? sorularını sormaya başladı. Süper Lig'de 17 hafta maçları yine izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçı cuma günü oynanan Giresunspor-Altay maçı ile başladı. Ardından Cumartesi günü Süper Lig'de 5 karşılaşma oynandı. 19 Aralık Pazar günü ise Süper Lig'de çok kritik maçlar oynanacak. İşte bugün hangi takımın maçı var sorusunun yanıtı...

Takımlarının ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar Bugün hangi takımın maçı var? 19 Aralık Pazar kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? sorularını sormaya başladı. Süper Lig'de 17 hafta maçları yine izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçı cuma günü oynanan Giresunspor-Altay maçı ile başladı. Ardından Cumartesi günü Süper Lig'de 5 karşılaşma oynandı. 19 Aralık Pazar günü ise Süper Lig'de çok kritik maçlar oynanacak. İşte bugün hangi takımın maçı var sorusunun yanıtı...

Bugün hangi takımın maçı var?

Süper Lig'de 17 hafta maçları Cuma günü oynana Giresunspor-Altay maçı ile başladı. Süper Lig'de 18 Aralık Cumartesi günü 5 karşılaşma oynandı. Süper Lig 17. hafta son gününde ise 19 Aralık Pazar günü 4 karşışama oynancak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de 19 Aralık Pazar günü oynanacak. İşte 19 Aralık Pazar aç takvimi;

19 Aralık Pazar kimin maçı var?

19 Aralık Pazar günü Süper Lig'in 17 haftasında 4 karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

19 Aralık Pazar 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

19 Aralık Pazar 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

19 Aralık Pazar 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

19 Aralık Pazar 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

Süper Lig Puan durumu

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