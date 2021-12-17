Bugün hangi takımın maçı var? 18 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Süper Lig'de 17 hafta maçları başladı. Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan üstünde bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu sene taraftarlarını üzdü. Fenerbahçe Lig'de 27 puanla 5. sırada yer alırken Beşiktaş ise 24 puanla 7. sırada. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray ise ligde 23 puanla 9. sırada yer alıyor. Takımlarını ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar bugün hangi takımın maçı var sorusuna yanıt arıyor. İşte Süper Lig'de 18 Aralık Cumartesi oynanacak maçlar...

Süper Lig'de 17 hafta yine birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Spor seerler Bugün hangi takımın maçı var? 18 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? sorusuna yanı arıyor. Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan üstünde bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu sene taraftarlarını üzdü. Fenerbahçe Lig'de 27 puanla 5. sırada yer alırken Beşiktaş ise 24 puanla 7. sırada. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray ise ligde 23 puanla 9. sırada yer alıyor. Takımlarını ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar bugün hangi takımın maçı var sorusuna yanıt arıyor. İşte Süper Lig'de 18 Aralık Cumartesi oynanacak maçlar...

Bugün hangi takımın maçı var? (18 Aralık Cumartesi)

Süper Lig'de 17 hafta maçları Cuma günü oynana Giresunspor-Altay maçı ile başladı. Süper Lig'de 18 Aralık Cumartesi günü 5 karşılaşma oynanacak. İşte Süper Lig 17. hafta maçları;

18 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?

Süper Lig'de 18 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri şöyle;

18 Aralık Cumartesi13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

18 Aralık Cumartesi 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

18 Aralık Cumartesi 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

18 Aralık Cumartesi 19:00 GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

18 Aralık Cumartesi 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.



19 Aralık Pazar hangi maçlar var?

19 Aralık Pazar günü Süper Lig'in 17 haftasında 4 karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

19 Aralık Pazar 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

19 Aralık Pazar 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

19 Aralık Pazar 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

19 Aralık Pazar 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

Süper Lig Puan durumu

Süper Lig hakkında

Süper Lig ya da sponsorluk anlaşmaları gereği Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligidir. Bir sezonda 20 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son dört sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig'in 2020-21 sezonu, 40 hafta ve 420 maçtan oluşmaktadır. 2018-19 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 10. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

Şimdiye dek 73 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de altı takım; Galatasaray (22), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16), Trabzonspor (6), Bursaspor (1) ve İstanbul Başakşehir (1) şampiyonluk unvanı almıştır. Ligin tamamlanan son sezonu olan 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş'tır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.