Bugün hangi takımın maçı var? 11 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçı var mı? Süper Lig'de 16. haftanın maçları tüm heyecanı ile devam ediyor. Süper Lig'e iddialı başlayan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aldığı kötü sonuçlar ile taraftarlarını üzdü. Lider konumda bulunan Trabzonspor ise yoluna emin adımlarla ilerliyor. Takımlarını ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar 11 Aralık'ta hangi takımın maçı olduğunu merak ediyor. İşte 11 Aralık Cumartesi Süper Lig maçları...

Bugün hangi takımın maçı var? 11 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçı var mı? Süper Lig'de 16. haftanın maçları tüm heyecanı ile devam ediyor. Süper Lig'e iddialı başlayan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aldığı kötü sonuçlar ile taraftarlarını üzdü. Lider konumda bulunan Trabzonspor ise yoluna emin adımlarla ilerliyor. Takımlarını ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar 11 Aralık'ta hangi takımın maçı olduğunu merak ediyor. İşte 11 Aralık Cumartesi Süper Lig maçları...

Süper Lig'de 16. hafta maçları Altay ile Atakaş Hatayspor arasına oynanan mücadele ile açıkdı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 galibiyeti ile sonladı. Süper Lig 11 Aralık Cumartesi maçları ise bugğn oynanacak. Takımlarının maçlarını izlemek isteyen spor severler de Bugün hangi takımın maçı var? 11 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? sorularına yanıt arıyor. Lider Trabzonspor deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu engeli de aşarsa şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan daha almış olacak.

Bugün hangi takımın maçı var?

11 Aralık Cumartesi günü Süper Lig'de 4 karşılaşma oynanacak. İşte Süper Lig 16. hafta Cumartesi programı...

11.12.2021 13:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

11.12.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.

11.12.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

11.12.2021 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

12 Aralık Pazar hangi takımın maçı var?

12.12.2021 13:30 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

12.12.2021 16:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

12.12.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

13 Aralık Pazartesi hangi takımın maçı var?

13.12.2021 18:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.

13.12.2021 20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

Süper Lig Puan durumu

Süper Lig nedir?

Süper Lig ya da sponsorluk anlaşmaları gereği Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligidir. Bir sezonda 20 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son dört sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig'in 2020-21 sezonu, 40 hafta ve 420 maçtan oluşmaktadır. 2018-19 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 10. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

Şimdiye dek 73 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de altı takım; Galatasaray (22), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16), Trabzonspor (6), Bursaspor (1) ve İstanbul Başakşehir (1) şampiyonluk unvanı almıştır. Ligin tamamlanan son sezonu olan 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş'tır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.