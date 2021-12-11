Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık maçları ve saatleri
11 Aralık bugün hangi maçlar var? Hangi futbol takımları karşı karşıya gelecek? Milyonlarca kişinin severek takip ettiği güncel futbol karşılaşmalarının saatini sizler için derledik.
2021-12-11 15:43:49
Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmaların saati ve hangi kanalda oldukları aşağıdaki gibi yer alıyor. İşte bugünkü maçlar ve saatleri..
Bugün hangi maçlar var
13.30 Karagümrük-Konyaspor beIN Sports 1
16.00 Başakşehir-Kasımpaşa beIN Sports 1
16.00 Ç. Rizespor-Göztepe beIN Sports 2
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor beIN Sports 1
15.30 Man. City-Wolverhampton S Sport
18.00 Arsenal-Southampton Spor Sport
18.00 Chelsea-Leeds United S Sport plus
18.00 Liverpool-Aston Villa S Sport
20.30 Norwich-Man United S Sport +
19.00 Brest-Montpellier
23.00 Reims-ST Etienne
16.00 Espanyol-Levante Spor Smart
18.15 Alaves-Getafe Spor Smart
20.30 Valencia-Elche Spor Smart
23.00 Ath Bilbao-Sevilla Spor Smart
17.00 Fiorentina-Salernitana S sport
20.00 Venezia-Juventus S Sport
22.45 Udinese-Milan S sport
17.30 Bayern Münih-Mainz beIN Connect
17.30 Bochum-B.Dortmund beIN Connect
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