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TIMETURK / SPOR / Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık maçları ve saatleri

Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık maçları ve saatleri

11 Aralık bugün hangi maçlar var? Hangi futbol takımları karşı karşıya gelecek? Milyonlarca kişinin severek takip ettiği güncel futbol karşılaşmalarının saatini sizler için derledik.

41 Dakika Önce
2021-12-11 15:43:49
Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık maçları ve saatleri

Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmaların saati ve hangi kanalda oldukları aşağıdaki gibi yer alıyor. İşte bugünkü maçlar ve saatleri..

Bugün hangi maçlar var

13.30 Karagümrük-Konyaspor beIN Sports 1

16.00 Başakşehir-Kasımpaşa beIN Sports 1

16.00 Ç. Rizespor-Göztepe beIN Sports 2

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor beIN Sports 1

15.30 Man. City-Wolverhampton S Sport

18.00 Arsenal-Southampton Spor Sport

18.00 Chelsea-Leeds United S Sport plus

18.00 Liverpool-Aston Villa S Sport

20.30 Norwich-Man United S Sport +

19.00 Brest-Montpellier

23.00 Reims-ST Etienne

16.00 Espanyol-Levante Spor Smart

18.15 Alaves-Getafe Spor Smart

20.30 Valencia-Elche Spor Smart

23.00 Ath Bilbao-Sevilla Spor Smart

17.00 Fiorentina-Salernitana S sport

20.00 Venezia-Juventus S Sport

22.45 Udinese-Milan S sport

17.30 Bayern Münih-Mainz beIN Connect

17.30 Bochum-B.Dortmund beIN Connect

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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