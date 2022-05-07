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TIMETURK / SPOR / Bucaspor 1928 - Tarsus İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

Bucaspor 1928 - Tarsus İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in son haftasında play off mücadelesi veren Bucaspor 1928 kendi saha ve seyircisi önünde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Birçok taraftar bu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Bucaspor 1928 - Tarsus İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

3 Gün Önce
2022-05-07 13:59:54
Bucaspor 1928 - Tarsus İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in son haftasında play off mücadelesi veren Bucaspor 1928 kendi saha ve seyircisi önünde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Birçok taraftar bu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Bucaspor 1928 - Tarsus İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

Bucaspor 1928 - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi gün ve saatte?

Bucaspor 1928 - Tarsus İdman Yurdu maçı bugün saat 15:00'da oynanacak.

Bucaspor 1928 - Tarsus İdman Yurdu maçı canlı yayınlanacak mı?

Bucaspor 1928 - Tarsus İdman Yurdu maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından da yayınlama ihtimalide bulunuyor.

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