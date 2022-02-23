Bucaspor 1928 - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 27.haftasında Bucaspor 1928 kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 27.haftasında Bucaspor 1928 kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı? Bucaspor 1928 - Eskişehirspor maçı hangi gün ve saatte? Bucaspor 1928 - Eskişehirspor maçı 23 Şubat Çarşamba günü saat 13:00'da oynanacak. Bucaspor 1928 - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı? Bucaspor 1928 - Eskişehirspor karşılaşması ES TV'den canlı olarak yayınlanacak. .