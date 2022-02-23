Bucaspor 1928 - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'in 27.haftasında Bucaspor 1928 kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2022-02-23 12:01:15
TFF 2.Lig'in 27.haftasında Bucaspor 1928 kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Bucaspor 1928 - Eskişehirspor maçı hangi gün ve saatte?
Bucaspor 1928 - Eskişehirspor maçı 23 Şubat Çarşamba günü saat 13:00'da oynanacak.
Bucaspor 1928 - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Bucaspor 1928 - Eskişehirspor karşılaşması ES TV'den canlı olarak yayınlanacak. .
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